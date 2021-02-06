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Москва

Суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Хоменко 

ТАСС и ещё 2 6 февраля 2021
Суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Хоменко
Фото: ТАСС
Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис", спонсора признанного в РФ НКО-иноагентом Фонда с борьбы с коррупцией (ФБК) Александра Хоменко, обвиняемого в хищении 30 млн рублей из бюджета Московской области. Как напомнили ТАСС в суде, куда поступило соответствующее ходатайство, бизнесмен объявлен в международный розыск.

"8 февраля Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Хоменко, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В связи с объявлением Хоменко в международный розыск названная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ", — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
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Происшествия , Александр Хоменко , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область
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