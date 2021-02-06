Суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Хоменко 

Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис", спонсора признанного в РФ НКО-иноагентом Фонда с борьбы с коррупцией (ФБК) Александра Хоменко , обвиняемого в хищении 30 млн рублей из бюджета Московской области . Как напомнили ТАСС в суде, куда поступило соответствующее ходатайство, бизнесмен объявлен в международный розыск.

"8 февраля Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Хоменко, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В связи с объявлением Хоменко в международный розыск названная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ", — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.