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В Шереметьево задержали пассажирку, пошутившую о бомбе в своем багаже 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Женщину задержали в Шереметьево за шутку о бомбе в багаже
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево женщину, которая при регистрации на рейс пошутила о бомбе в своем багаже. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.

"5 февраля при регистрации на рейс, следующий из Шереметьево в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба. Затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас проводится доследственная проверка.
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Вещи женщины были проверены, взрывных устройств там не обнаружили.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Оренбург , Оренбургская Область
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