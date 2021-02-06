Женщину задержали в Шереметьево за шутку о бомбе в багаже

"5 февраля при регистрации на рейс, следующий из Шереметьево в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба. Затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции", — сказал собеседник агентства.