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Москва

В Новой Москве при пожаре погибли двое детей 

Майк Габриелян 37 минут назад
В Москве произошел серьезный пожар с детскими жертвами. ЧП произошло в поселке Мосрентген. Погибли двое детей, дымом надышались 14 человек, среди них также есть несовершеннолетние.
О пожаре спасателям сообщили сегодня, в 13:44. Загорелась квартира по адресу: поселок Мосрентген, д. 31.
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Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже девятиэтажки. Пламя стало быстро распространяться вверх по перекрытиям.

«Происходило загорание вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже 9-ти этажного жилого дома на общей площади около 25 квадратных метров и балконов с 3 по 9 этажи… К сожалению, в результате пожара пострадали 14 человек (из них 2 человека погибли) — сообщает столичное управление МЧС.

Канал Mash сообщает, что огонь перекинулся по балконам на верхние этажи. Пожарные нашли двух детей без сознания — они задохнулись в дыму. Есть несовершеннолетние и среди пострадавших.
Ранее «Рамблер» сообщал, что названа предварительная причина пожара в детском доме в Москве.
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Происшествия , Видео , МЧС
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