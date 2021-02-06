В Новой Москве при пожаре погибли двое детей 

«Происходило загорание вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже 9-ти этажного жилого дома на общей площади около 25 квадратных метров и балконов с 3 по 9 этажи… К сожалению, в результате пожара пострадали 14 человек (из них 2 человека погибли) — сообщает столичное управление МЧС.