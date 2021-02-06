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Тело пропавшей бизнесвумен нашли в заброшенном колодце в Стерлитамаке 

Майк Габриелян 27 минут назад
Тело пропавшей бизнесвумен нашли в заброшенном колодце в Стерлитамаке
Фото: depositphotos.com
В Стерлитамаке нашли труп бизнесвумен, пропавшей 4 месяца назад. В убийстве сознался ее партнер по коммерции. Он задушил женщину из-за спора о товаре и сбросил ее в колодец, сообщает сайт МВД Башкирии.
О пропаже женщины в августе 2020 года сообщил в полицию родной брат. Перед этим она написала подруге, что уезжает в другой город. Силовики изучили стиль, манеры, образ жизни женщины и поняли, что она была не способна внезапно изменить место жительства.
Исчезнувшая торговала одеждой и сдавала в аренду помещения. Анализ ее деловых связей показал, что незадолго до исчезновения она договорилась о поставке одежды с бизнес-партнером. Он попал под подозрение и был уличен в убийстве.

«Когда мужчина привез ей товар, женщина заявила, что цена на него завышена и отказалась его покупать. Между ними разгорелся скандал, в ходе которого поставщик не совладал с эмоциями и задушил свою партнершу. После этого он забрал ее золотые украшения и отвез убитую в садовый участок на окраине города. Тщательно обмотав тело скотчем и веревками, а затем еще и упаковав в мусорный мешок, 39-летний горожанин выкинул погибшую в колодец, где она пролежала более 4 месяцев», — рассказали в полиции.

Перевязанный веревками и скотчем труп нашли в заброшенном колодце.
Силовики отметили, что 39-летний подозреваемый стремился запутать сыщиков. От имени погибшей он написал ее подруге, что она перебралась в другой город.
Мужчина признал свою вину.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Санкт-Петербурге за сутки были сделаны две страшные находки: в колодце нашли человеческие кости, а в подвале — мумифицированные останки, разложенные по пакетам.
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