Тело пропавшей бизнесвумен нашли в заброшенном колодце в Стерлитамаке 

Стерлитамаке нашли труп бизнесвумен, пропавшей 4 месяца назад. В убийстве сознался ее партнер по коммерции. Он задушил женщину из-за спора о товаре и сбросил ее в колодец, сообщает сайт МВД Башкирии

О пропаже женщины в августе 2020 года сообщил в полицию родной брат. Перед этим она написала подруге, что уезжает в другой город. Силовики изучили стиль, манеры, образ жизни женщины и поняли, что она была не способна внезапно изменить место жительства.

Исчезнувшая торговала одеждой и сдавала в аренду помещения. Анализ ее деловых связей показал, что незадолго до исчезновения она договорилась о поставке одежды с бизнес-партнером. Он попал под подозрение и был уличен в убийстве.

«Когда мужчина привез ей товар, женщина заявила, что цена на него завышена и отказалась его покупать. Между ними разгорелся скандал, в ходе которого поставщик не совладал с эмоциями и задушил свою партнершу. После этого он забрал ее золотые украшения и отвез убитую в садовый участок на окраине города. Тщательно обмотав тело скотчем и веревками, а затем еще и упаковав в мусорный мешок, 39-летний горожанин выкинул погибшую в колодец, где она пролежала более 4 месяцев», — рассказали в полиции.

Перевязанный веревками и скотчем труп нашли в заброшенном колодце.

Силовики отметили, что 39-летний подозреваемый стремился запутать сыщиков. От имени погибшей он написал ее подруге, что она перебралась в другой город.

Мужчина признал свою вину.