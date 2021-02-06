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Двухлетний мальчик погиб в Новосибирске во время вечеринки в сауне 

Майк Габриелян 53 минуты назад
Двухлетний мальчик погиб в Новосибирске во время вечеринки в сауне
Фото: depositphotos.com
В Новосибирске двухлетний мальчик захлебнулся и погиб в сауне, когда его семья отмечала день рождения. Об инциденте сообщает «КП».
Семья алтайского бизнесмена приехала в город на Оби, чтобы отпраздновать день рождения родственника — дяди погибшего мальчика.

«Вся семья собралась в сауне, в том числе со взрослыми были дети. Они взяли время с семи часов вечера до полуночи», — заявил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в сауне «Майами Бис» имеются бассейны с горками, небольшой аквапарк. Почти все взрослые находились на втором этаже, а дети играли на первом. Мужчины подперли диваном проход в бассейн, чтобы ребятишки туда не ходили. Однако мальчик нашел лазейку и упал в воду. Его нашли уже бездыханным. Родители пытались сделать искусственное дыхание, но спасти ребенка не удалось.
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Силовики начали проверку. Родителям может грозить уголовное преследование. Находившиеся в сауне утверждают, что почти не употребляли алкоголь.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в брянской сауне утонула годовалая девочка.
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Происшествия , МВД
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