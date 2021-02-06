Под развалинами дома в Бордо после взрыва нашли тело женщины

Спасатели обнаружили тело женщины, которая погибла в результате взрыва в Бордо на юго-западе Франции , сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру региона Новая Аквитания.

По данным властей и аварийных служб, взрыв произошел около 8 утра в здании, на первом этаже которого находится паркинг. Здание было полностью разрушено. Взрыв также затронул два соседних сооружения, которые, по данным спасательных служб, разрушились частично.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

Под завалами около 16.00 (18.00 мск) было обнаружено тело женщины. Ранее сообщалось, что спасатели нашли мужчину, который числился пропавшим без вести. Он жив.

В результате ЧП пострадали три человека, один из них получил серьезные ранения, отмечает телеканал.