При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет 

Мужчина 89 лет серьезно ранен при взрыве в Бордо , он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе Франции Дельфин Бальза в эфире телеканала BFMTV

По ее словам, при взрыве пострадал один человек, еще двое пропали без вести. Спасатели делают все, чтобы найти их, подчеркнула она. Ранее СМИ сообщали о трех пострадавших и двух пропавших без вести в результате взрыва, который произошел в субботу утром в Бордо.

В префектуре региона уточнили, что взрыв произошел в гараже. По предварительной версии, причина ЧП может быть связана с работами в этом гараже.

"На данном этапе мы не можем точно сказать, каковы причины взрыва. Но есть большая вероятность того, что он связан с работами в этом гараже. Расследование начнется, как только здание будет стабилизировано и найдены пропавшие без вести люди", — отметила Бальза.

Жители близлежащих домов были эвакуированы. У них нет серьезных травм, но они находятся в шоковом состоянии, добавила представительница префектуры.

На месте происшествия работают 70 сотрудников спасательных служб, медиков.