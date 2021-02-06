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При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет
Фото: AFP 2021 / Mehdi Fedouach
Мужчина 89 лет серьезно ранен при взрыве в Бордо, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе Франции Дельфин Бальза в эфире телеканала BFMTV.
По ее словам, при взрыве пострадал один человек, еще двое пропали без вести. Спасатели делают все, чтобы найти их, подчеркнула она. Ранее СМИ сообщали о трех пострадавших и двух пропавших без вести в результате взрыва, который произошел в субботу утром в Бордо.
В префектуре региона уточнили, что взрыв произошел в гараже. По предварительной версии, причина ЧП может быть связана с работами в этом гараже.

"На данном этапе мы не можем точно сказать, каковы причины взрыва. Но есть большая вероятность того, что он связан с работами в этом гараже. Расследование начнется, как только здание будет стабилизировано и найдены пропавшие без вести люди", — отметила Бальза.

Жители близлежащих домов были эвакуированы. У них нет серьезных травм, но они находятся в шоковом состоянии, добавила представительница префектуры.
На месте происшествия работают 70 сотрудников спасательных служб, медиков.
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Происшествия , В мире , Бордо , Франция
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