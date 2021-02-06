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В результате взрыва в Бордо два человека пропали без вести 

Daily Storm 59 минут назад
При взрыве в жилом доме во французском городе Бордо два человека пропали без вести, сообщил телеканал Sud Ouest. По его данным, еще трое пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Причиной взрыва могла стать утечка газа в гараже одного из жилых домов. К поисково-спасательным работам привлечено более 70 сотрудников экстренных служб.

«Один этаж был полностью разрушен взрывом. Дом обрушился. У нас очень серьезно ранен 89-летний мужчина, и мы ищем еще двоих», — сообщила телеканалу глава кабинета префекта Дельфина Бальса.

По ее словам, на месте взрыва работает более 70 пожарных и спасателей. Один из пострадавших — 89-летний мужчина — доставлен с серьезными травами в университетскую больницу Бордо.
Взрыв в жилом доме на улице Бори в Бордо произошел утром 6 февраля. Прибывшие на место спасатели обнаружили пятерых человек в состоянии шока. После взрыва задние обрушилось. В развалинах спасатели с собаками ведут поиск людей, которые могут находиться под обломками. Существует угроза разрушения расположенных поблизости домов.
По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа в гараже жилого дома. Очевидцы рассказывают, что взрывная волна прокатилась по всему кварталу. В соседних зданиях выбиты окна. Район полностью оцеплен полицией.
Взрыв произошел в жилом здании в центре Бордо
В конце января возле посольства Израиля в Нью-Дели сработало самодельное взрывное устройство. В городской полиции сообщили, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Рядом со зданием дипмиссии повреждены несколько автомобилей. Завернутая в пакет бомба, по предварительным данным, была оставлена неизвестным на тротуаре в непосредственной близости от здания посольства.
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Происшествия , Видео , В мире , Бордо , Франция
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