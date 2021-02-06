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В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле 

РИА Новости 51 минуту назад
Самолет экстренно сел в нижегородском аэропорту из-за трещин в лобовом стекле
Фото: РИА Новости
Самолет, летевший из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

"Около пяти утра в субботу самолет Embraer 190 компании "Икар" (Москва-Магнитогорск рейс 339) совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна. 61 пассажир (58 взрослых и 3 детей) отправлены другим рейсом в Магнитогорск", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
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