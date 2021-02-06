Самолет экстренно сел в нижегородском аэропорту из-за трещин в лобовом стекле

"Около пяти утра в субботу самолет Embraer 190 компании "Икар" (Москва-Магнитогорск рейс 339) совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна. 61 пассажир (58 взрослых и 3 детей) отправлены другим рейсом в Магнитогорск", — говорится в сообщении.