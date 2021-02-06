В Калининградской области нашли мертвой мать 9-месячного младенца

В Гвардейске нашли тело 26-летней женщины в домашней одежде. Об этом сообщает «Клопс».

По предварительным данным, погибшая могла покончить с собой. Как пишет портал, она была гражданкой Белоруссии и жила вместе с мужем-калининградцем. Пара воспитывала 9-месячного ребенка. Незадолго до трагедии женщина пожаловалась супругу на тяготы семейной жизни. В ответ муж предложил ей заняться собой и ребенком. Затем малыш проснулся, и мужчина пошел к нему.