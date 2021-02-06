Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Гвардейске нашли мертвой мать 9-месячного младенца 

Kaskad.tv 1 час назад
В Калининградской области нашли мертвой мать 9-месячного младенца
Фото: Kaskad.tv
В Гвардейске нашли тело 26-летней женщины в домашней одежде. Об этом сообщает «Клопс».
По предварительным данным, погибшая могла покончить с собой. Как пишет портал, она была гражданкой Белоруссии и жила вместе с мужем-калининградцем. Пара воспитывала 9-месячного ребенка. Незадолго до трагедии женщина пожаловалась супругу на тяготы семейной жизни. В ответ муж предложил ей заняться собой и ребенком. Затем малыш проснулся, и мужчина пошел к нему.
Российский школьник покончил с собой после педсовета
Спустя время тело молодой мамы обнаружили под окнами дома. Медики констатировали смерть. По информации портала, сейчас следователи регионального СУ СКР проводят проверку. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Видео дня. Уборка снега обернулась расстрелом местных жителей
Kaskad.tv: последние новости
За январь умерло почти вдвое больше калининградцев, чем в первом месяце 2020-го За январь умерло почти вдвое больше калининградцев, чем в первом месяце 2020-го Поговорили «по-мужски»: житель Калининграда проломил голову соседа гантелью Поговорили «по-мужски»: житель Калининграда проломил голову соседа гантелью Коронавирус в Калининграде. Актуальная информация на 2 февраля Коронавирус в Калининграде. Актуальная информация на 2 февраля
Происшествия , СКР , Гвардейск , Калининградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
01:13
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
Происшествия
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
00:43
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
Войска
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
00:12
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
Пожары
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
00:32
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
Общество
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение