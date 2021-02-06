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В Нальчике при пожаре в квартире погибли пожилая женщина и ребенок 

РИА Новости 55 минут назад
Ребенок и пожилая женщина погибли в Нальчике из-за загоревшегося холодильника
Фото: РИА Новости
Пожилая женщина и 11-летний ребенок погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Нальчике, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 03.57 мск субботы поступило сообщение, что по улице Ингушской в Нальчике произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Огнем была охвачена квартира на четвертом этаже", — говорится в сообщении.

В 04.22 мск пожар был локализован, а в 04.32 полностью ликвидирован, его площадь составила 30 квадратных метров, из дома были эвакуированы 40 жильцов.

"В результате пожара погибла женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения", — уточняет МЧС.

По данным ведомства, пожар тушили 23 человека и пять единиц техники.
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Региональное СУ СК РФ в свою очередь сообщает, что причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность электропроводки.

"В прихожей квартиры загорелся холодильник. Находившиеся в спальной комнате пожилая женщина и ее внук задохнулись продуктами горения. Также в квартире находились внучка женщины 2004 года рождения и ее подруга 2005 года рождения, которые были эвакуированы из квартиры сотрудниками МЧС", — отмечает ведомство.

По данному факту организована доследственная проверка, на месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.
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Происшествия , МЧС , СКР
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