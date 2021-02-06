Ребенок и пожилая женщина погибли в Нальчике из-за загоревшегося холодильника

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"В 03.57 мск субботы поступило сообщение, что по улице Ингушской в Нальчике произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Огнем была охвачена квартира на четвертом этаже", — говорится в сообщении.

В 04.22 мск пожар был локализован, а в 04.32 полностью ликвидирован, его площадь составила 30 квадратных метров, из дома были эвакуированы 40 жильцов.

"В результате пожара погибла женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения", — уточняет МЧС.

По данным ведомства, пожар тушили 23 человека и пять единиц техники.

Региональное СУ СК РФ в свою очередь сообщает, что причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность электропроводки.

"В прихожей квартиры загорелся холодильник. Находившиеся в спальной комнате пожилая женщина и ее внук задохнулись продуктами горения. Также в квартире находились внучка женщины 2004 года рождения и ее подруга 2005 года рождения, которые были эвакуированы из квартиры сотрудниками МЧС", — отмечает ведомство.

По данному факту организована доследственная проверка, на месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.