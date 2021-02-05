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В Волгограде сотрудник Росгвардии сбил насмерть пенсионерку 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
В Волгограде сотрудник Росгвардии сбил насмерть пенсионерку
Фото: depositphotos.com
Сотрудник Росгвардии в Волгограде на служебном автомобиле сбил насмерть пенсионерку, которая переходила дорогу на красный свет, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

"Во время движения по проспекту Университетский сотрудник Росгвардии, управлявший служебным автомобилем, не заметил пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина 1951 года рождения получила различные травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение. Спустя несколько часов пострадавшая скончалась", — сказала Рудник.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Происшествия , Росгвардия , СКР , Волгоград , Волгоградская Область
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