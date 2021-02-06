В Москве полиция задержала избившего школьника мужчину

"Накануне в полицию поступило заявление от отца несовершеннолетнего, который сообщил, что его сын избит неизвестным. Полицейские установили, что в Театральном проезде в районе дома 3, строение 2, мужчина избил ученика 11-го класса во время прогулки со знакомой — школьницей. Подросток с переломами, ушибами и гематомами был госпитализирован в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. В данный момент личность подозреваемого установлена, он задержан", — сказал собеседник агентства.