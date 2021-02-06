Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве полиция задержала мужчину, избившего школьника 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
В Москве полиция задержала избившего школьника мужчину
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил ученика 11-го класса во время прогулки со знакомой в центре Москвы, подросток после происшествия был госпитализирован. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило заявление от отца несовершеннолетнего, который сообщил, что его сын избит неизвестным. Полицейские установили, что в Театральном проезде в районе дома 3, строение 2, мужчина избил ученика 11-го класса во время прогулки со знакомой — школьницей. Подросток с переломами, ушибами и гематомами был госпитализирован в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. В данный момент личность подозреваемого установлена, он задержан", — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Видео дня. Уборка снега обернулась расстрелом местных жителей
ТАСС: последние новости
В Дагестане пресекли деятельность террористической ячейки В Дагестане пресекли деятельность террористической ячейки Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях В Москве из магазина украли бутылку вина 2015 года выпуска за 50 тыс. рублей В Москве из магазина украли бутылку вина 2015 года выпуска за 50 тыс. рублей
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
01:13
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
Происшествия
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
00:43
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
Войска
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
00:12
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
Пожары
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
00:32
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
Общество
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение