Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянин убил ребёнка и получил пожизненный срок 

News.ru 1 час назад
Россиянин убил ребёнка и получил пожизненный срок
Фото: РИА НОВОСТИ
23-летний житель города Балашов Саратовской области убил полуторагодовалого ребёнка сожительницы и получил пожизненный срок. Соответствующее решение вынес Саратовский областной суд.
Днём 24 марта 2020 года пьяный мужчина жестоко избил кулаками малыша, отчего он скончался. В этот момент мать ребёнка была на работе. Когда же она вернулась домой, сожитель начал ей угрожать, что если девушка обратится в полицию, то он убьёт и её.
Дождавшись, пока убийца заснёт, мать убитого малыша обратилась в правоохранительные органы. В последствии специалисты установили, что с февраля по март житель Саратовской области систематически избивал сожительницу и её дитя.

Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд признал фигуранта виновным по статьям УК РФ «Истязание», «Убийство малолетнего с особой жестокостью», «Угроза убийством». Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В суде обвиняемый сперва полностью признал вину, но потом выбрал другую линию защиты и стал перекладывать ответственность на мать убитого ребёнка. Тем не менее, другие доказательства полностью опровергли его оправдания.
Выяснилось, что мальчик на диване громко кричал, тогда подсудимый сначала укусил его не менее пяти раз, но тот не перестал плакать и кричать. Тогда мужчина ударил его не менее 60 раз, а затем взял ребёнка за ногу и бросил в сторону детской кровати, расположенной в 4 метрах от дивана. Мальчик ударился о кровать и упал на пол, и от многочисленных травм скончался, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что разнорабочий в Свердловской области зарубилтопором своего начальника из-за претензий по работе. Инцидент произошёл в посёлке Верхнее Дуброво в ночь на 1 февраля, в доме, арендованном строительной компанией.
После совместного застолья начальник ушёл спать, а подчинённый-злоумышленник решил его убить. Он взял колун и нож и, войдя в комнату бригадира, нанёс ему несколько ударов в голову и шею. После чего подозреваемый снял видео с окровавленной жертвой и разослал его знакомым.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
News.ru: последние новости
Россиянина Валуева приговорили к 9 годам за госизмену Россиянина Валуева приговорили к 9 годам за госизмену Парижские подростки избили больную раком старушку из России Парижские подростки избили больную раком старушку из России Похоронившую 11 мужей жительницу Армавира будут судить за мошенничество Похоронившую 11 мужей жительницу Армавира будут судить за мошенничество
Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , РИА Новости , Балашов , Саратовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
00:49
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение