Россиянин убил ребёнка и получил пожизненный срок 

23-летний житель города Балашов Саратовской области убил полуторагодовалого ребёнка сожительницы и получил пожизненный срок. Соответствующее решение вынес Саратовский областной суд.

Днём 24 марта 2020 года пьяный мужчина жестоко избил кулаками малыша, отчего он скончался. В этот момент мать ребёнка была на работе. Когда же она вернулась домой, сожитель начал ей угрожать, что если девушка обратится в полицию, то он убьёт и её.

Дождавшись, пока убийца заснёт, мать убитого малыша обратилась в правоохранительные органы . В последствии специалисты установили, что с февраля по март житель Саратовской области систематически избивал сожительницу и её дитя.

Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд признал фигуранта виновным по статьям УК РФ «Истязание», «Убийство малолетнего с особой жестокостью», «Угроза убийством». Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В суде обвиняемый сперва полностью признал вину, но потом выбрал другую линию защиты и стал перекладывать ответственность на мать убитого ребёнка. Тем не менее, другие доказательства полностью опровергли его оправдания.

Выяснилось, что мальчик на диване громко кричал, тогда подсудимый сначала укусил его не менее пяти раз, но тот не перестал плакать и кричать. Тогда мужчина ударил его не менее 60 раз, а затем взял ребёнка за ногу и бросил в сторону детской кровати, расположенной в 4 метрах от дивана. Мальчик ударился о кровать и упал на пол, и от многочисленных травм скончался, передаёт РИА Новости.

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