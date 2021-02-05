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Москва

Мужчина с порезами на теле выпал из окна жилого дома на западе Москвы 

ТАСС 1 час назад
Мужчина с порезами на теле выпал из окна жилого дома Москвы
Фото: ТАСС
Мужчина погиб в результате падения из окна 20-го этажа многоэтажного жилого дома на западе Москвы. На руке и спине погибшего обнаружены порезы, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.
По его словам, накануне в полицию поступило сообщение от охранника ЖК на Боровском шоссе в доме 2, корпус 2, который сообщил о том, что на земле лежит мужчина с ножевыми ранениями. "Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный мужчина выпал из окна этого дома с 20-го этажа, у него видимые порезы на запястье левой руки и спине. Выяснилось, что погибший делал ремонт в одной из квартир этой многоэтажки", — сказал собеседник агентства.
Дверь в квартиру, из которой выпал мужчина, была закрыта изнутри на ключ. После ее вскрытия были обнаружены следы крови в ванной и около окна кухни. По словам собственника квартиры, он сам нанял малоизвестного ему гражданина Молдовы для проведения ремонтных работ и передал ему ключ от нее. "Полиция по данному факту начала проверку", — сказал источник.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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