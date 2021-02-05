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Москва

Ефремова вывезли из ИК-4 в неизвестном направлении — адвокат 

Москва24 1 час назад
Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении
Фото: ТАСС
Адвокат Петр Хархорин рассказал Москве 24, что актера Михаила Ефремова вывезли из ИК-4.
По словам юриста, Ефремов накануне позвонил жене и сказал, что его вывозят. Точное местоположение артиста пока неизвестно. Хархорин предположил, что Михаила Ефремова вывезли по этапу. Правозащитник написал запрос на уточнение происходящего во ФСИН.
8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.
В ноябре 2020 года артиста перевезли в колонию в Белгородской области, где он начал отбывать 7,5-летний срок лишения свободы по заведенному на него уголовному делу.
Ефремов заболел в колонии
В декабре 2020 года Михаил Ефремов отказался от услуг одного из своих адвокатов, Андрея Алешкина. По словам юриста, об этом его уведомила Адвокатская палата Санкт-Петербурга.
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Происшествия , Андрей Алешкин , Михаил Ефремов , ФСИН , Белгородская Область , Москва
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