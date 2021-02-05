Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении

По словам юриста, Ефремов накануне позвонил жене и сказал, что его вывозят. Точное местоположение артиста пока неизвестно. Хархорин предположил, что Михаила Ефремова вывезли по этапу. Правозащитник написал запрос на уточнение происходящего во ФСИН

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.

В ноябре 2020 года артиста перевезли в колонию в Белгородской области, где он начал отбывать 7,5-летний срок лишения свободы по заведенному на него уголовному делу.