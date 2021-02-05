Самолет экстренно сел в Краснодаре из-за самочувствия пассажира

"Во время выполнения рейса U6-2931 по маршруту Екатеринбург — Симферополь у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту г. Краснодара", — сообщили в компании.