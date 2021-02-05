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Самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Краснодаре из-за ухудшения самочувствия пассажира 

ТАСС 1 час назад
Самолет экстренно сел в Краснодаре из-за самочувствия пассажира
Фото: Reuters
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Екатеринбург — Симферополь, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Во время выполнения рейса U6-2931 по маршруту Екатеринбург — Симферополь у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту г. Краснодара", — сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что женщину у трапа ждала бригада скорой медицинской помощи, оказавшая первую медицинскую помощь. Позднее самочувствие пассажира улучшилось и женщина продолжила полет. Самолет продолжил выполнение рейса спустя 1 час 20 мин.
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Происшествия , Уральские авиалинии , Екатеринбург , Краснодар , Краснодарский Край , Республика Крым , Свердловская Область , Симферополь
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