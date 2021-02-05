Навальный предсказал смерть ветерана от удушения

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Москва

Навальный заявил, что «родственнички» придушат ветерана сегодня ночью 

РИА Новости 1 час назад
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Фото: ТАСС
Прокурор и Алексей Навальный поспорили, кто виноват в ухудшении состояния здоровья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — участника процесса по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
Обвинение считает, что Навальный намеренно оклеветал Артеменко, который снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию. Защита утверждает, что рассматриваемые заявления блогера — оценочные суждения, а сами обвинения политически мотивированы. В процессе обсуждения ветерану, участвовавшему в слушаниях из дома, стало плохо, ему вызвали скорую.

"А я вам говорил, что ему вызовут скорую! Ходатайствую о том, что родственнички его придушат сегодня ночью, чтобы сказать, что это дело его доконало", — заявил Навальный.

Защита Навального нашла политический мотив в деле о клевете на ветерана
Прокурор парировал, что в ухудшении здоровья Артеменко виноват сам обвиняемый.

"Прошу занести в судебный протокол, что до такого состояния его довел Навальный Алексей Анатольевич", — сказал гособвинитель.

По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.
В конце августа суд приостанавливал процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.
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Происшествия , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , ФСИН , РИА Новости , Германия
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