Навальный предсказал смерть ветерана от удушения

Прокурор и Алексей Навальный поспорили, кто виноват в ухудшении состояния здоровья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — участника процесса по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы

Обвинение считает, что Навальный намеренно оклеветал Артеменко, который снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию. Защита утверждает, что рассматриваемые заявления блогера — оценочные суждения, а сами обвинения политически мотивированы. В процессе обсуждения ветерану, участвовавшему в слушаниях из дома, стало плохо, ему вызвали скорую.

"А я вам говорил, что ему вызовут скорую! Ходатайствую о том, что родственнички его придушат сегодня ночью, чтобы сказать, что это дело его доконало", — заявил Навальный.

Прокурор парировал, что в ухудшении здоровья Артеменко виноват сам обвиняемый.

"Прошу занести в судебный протокол, что до такого состояния его довел Навальный Алексей Анатольевич", — сказал гособвинитель.

По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.