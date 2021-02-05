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Москва

Понятой по делу задержавших Голунова экс-полицейских признался, что ему заплатили 

Газета.Ru 58 минут назад
Понятой по делу Голунова признался, что ему заплатили
Фото: РИА Новости
Свидетель обвинения Сергей Кузнецов, который был понятым при задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова, признался в суде, что получил 2 тыс. рублей от задержавших журналиста экс-полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, на такси дали. Где-то 1,5 — 2 тыс. рублей", — сказал Кузнецов.

Отмечается, что мужчина был понятым как в отделе полиции, так и на обыске дома у Голунова. Кузнецов рассказал в суде, что полицейский по имении Егор позвонил ему и попросил приехать и помочь с задержанием. При этом свидетель не уточнил, о каком именно преступлении идет речь.
Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Ранее сообщалось, что обвиняемого по делу Голунова бывшего полицейского поместят в карцер.
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Происшествия , Сергей Кузнецов , Иван Голунов , Москва
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