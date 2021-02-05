В Подмосковье неизвестные устроили массовый расстрел собак 

Три человека на черном Land Cruiserе расстреляли ночью минимум пять собак в Подмосковье . Об этом РЕН ТВ рассказали местные жители.

По их словам, незнакомцы выслеживали животных перед тем, как открыть по ним прицельный огонь. Собак расстреляли не только у жилых домов и магазинов, но и около круглосуточной заправки. При этом погибшие псы были стерелизованы и чипированы.

«У нас перенесли это очень плохо дети, были большие стрессы. Им пришлось это увидеть первыми, когда они шли в школу — море крови, мертвые собаки. Конечно, дети были в ужасном положении», — рассказала жительница поселка Большие Вяземы Наталья Ковтун.

При этом местные жители опасаются за свою жизнь и отмечают, что стрелявшие по собакам незнакомцы могли случайно попасть и в людей. Они написали сразу несколько заявлений в правоохранительные органы , потребовав провести расследование и наказать убийц животных.

«Рамблер» писал, что в конце 2020 года неподалеку от одной из школ в Красноярске четыре собаки напали на девятилетнюю ученицу третьего класса и начали кусать ей голову и руки. Крики девочки услышала сотрудница Дома ребенка, выбежала, отогнала собак палками и вызвала бригаду скорой помощи. Девочка была госпитализирована.