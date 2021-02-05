Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой

Подводный охотник едва не лишился руки из-за акулы в Новой Зеландии . Запись инцидента публикует издание Daily Mail.

Получив предупреждения об опасности, 18-летний Джамон Уилсон (Jahmon Wilson) попытался прервать охоту, но узколобая акула опередила его.

Хищная рыба подплыла в нему и схватила добычу молодого человека — крупного желтохвостого амберджека, висевшего на гарпуне рядом с его рукой, и протащила Уилсона за собой на 20 метров. Все это время юноше не отпускал подводное ружье. В итоге акула перекусила леску, и охотник остался невредим.

Как правило, узколобые акулы не нападают на людей, проявляя агрессию лишь при виде пищи.