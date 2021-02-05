Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой

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Москва

Акула протащила подводного охотника 20 метров и попала на видео 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
Подводный охотник едва не лишился руки из-за акулы в Новой Зеландии. Запись инцидента публикует издание Daily Mail.
Получив предупреждения об опасности, 18-летний Джамон Уилсон (Jahmon Wilson) попытался прервать охоту, но узколобая акула опередила его.
Хищная рыба подплыла в нему и схватила добычу молодого человека — крупного желтохвостого амберджека, висевшего на гарпуне рядом с его рукой, и протащила Уилсона за собой на 20 метров. Все это время юноше не отпускал подводное ружье. В итоге акула перекусила леску, и охотник остался невредим.
Как правило, узколобые акулы не нападают на людей, проявляя агрессию лишь при виде пищи.
Происшествия , Видео
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