Сочи на территории элитного жилого комплекса «Актер Гэлакси» сгорел автомобиль Rolls-Royce Wraith стоимостью свыше 20 млн рублей. Машина сгорела в ночь с 4 на 5 февраля.

На размещенных в социальных сетях видео можно рассмотреть, как на место возгорания пребывает пожарный расчет и начинает тушить элитную иномарку. Однако спасти машину не удалось, она оказалась полностью уничтожена огнем.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Злоумышленники пока не найдены. Чуть позже было опубликовано видео, на котором некий мужчина заявляет, что его обвинили в поджоге Rolls-Royce.

Он же сфотографирован верхом на сгоревшем автомобили. Жители Сочи заявляют, что мужчина и есть владелец дорогой иномарки. Якобы машину он поджег ради славы в социальных сетях.