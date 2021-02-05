Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Сочи в элитном жилом комплексе сгорел Rolls-Royce Wraith 

Южный автомобиль 43 минуты назад
В Сочи на территории элитного жилого комплекса «Актер Гэлакси» сгорел автомобиль Rolls-Royce Wraith стоимостью свыше 20 млн рублей. Машина сгорела в ночь с 4 на 5 февраля.
На размещенных в социальных сетях видео можно рассмотреть, как на место возгорания пребывает пожарный расчет и начинает тушить элитную иномарку. Однако спасти машину не удалось, она оказалась полностью уничтожена огнем.
Китайские кроссоверы начали самоуничтожаться на морозе
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Злоумышленники пока не найдены. Чуть позже было опубликовано видео, на котором некий мужчина заявляет, что его обвинили в поджоге Rolls-Royce.
Он же сфотографирован верхом на сгоревшем автомобили. Жители Сочи заявляют, что мужчина и есть владелец дорогой иномарки. Якобы машину он поджег ради славы в социальных сетях.
Южный автомобиль: последние новости
Тимати и Моргенштерн снимают клип в казино в Сочи Тимати и Моргенштерн снимают клип в казино в Сочи В КЧР при строительстве трассы «Лермонтов-Черкесск» похитили 28 млн рублей В КЧР при строительстве трассы «Лермонтов-Черкесск» похитили 28 млн рублей В Кабардино-Балкарии установят свыше 300 новых камер видеонаблюдения В Кабардино-Балкарии установят свыше 300 новых камер видеонаблюдения
Происшествия , Видео , Краснодарский Край , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
Luxury-автомобиль за десятки миллионов рублей сгорел в Сочи
00:49
Luxury-автомобиль за десятки миллионов рублей сгорел в Сочи
Происшествия Пожары
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
00:47
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение