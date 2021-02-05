Ветерану вызвали скорую помощь во время суда над Навальным 

Ветерану Игнату Артеменко вызвана скорая помощь, ему стало плохо на заседании суда над учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, в ходе заседания объявлен перерыв, чтобы вызвать ветерану скорую помощь.
Как сообщал «Рамблер», Алексею Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ (клевета). Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, снявшийся в ролике о голосовании по конституционным поправкам. Навальный назвал тех, кто появился в ролике, «командой продажных холуев» и «предателями».
Родственники Артеменко заявили, что после комментария Навального ветерану стало плохо и у него диагностировали «ишемическую болезнь сердца на нервной почве». Сегодня на заседании суда Артеменко рассказал, что служил в армии, участвовал в партизанском движении и был ранен, и потребовал публичных извинений от Навального.