Ветерану вызвали скорую помощь во время суда над Навальным 

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По данным издания, в ходе заседания объявлен перерыв, чтобы вызвать ветерану скорую помощь.

Как сообщал «Рамблер», Алексею Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ (клевета). Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, снявшийся в ролике о голосовании по конституционным поправкам. Навальный назвал тех, кто появился в ролике, «командой продажных холуев» и «предателями».