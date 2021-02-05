Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Ветерану вызвали скорую помощь во время суда над Навальным 

Артём Кульша 1 час назад
Ветерану вызвали скорую помощь во время суда над Навальным
Фото: РИА Новости
Ветерану Игнату Артеменко вызвана скорая помощь, ему стало плохо на заседании суда над учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, в ходе заседания объявлен перерыв, чтобы вызвать ветерану скорую помощь.
Как сообщал «Рамблер», Алексею Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ (клевета). Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, снявшийся в ролике о голосовании по конституционным поправкам. Навальный назвал тех, кто появился в ролике, «командой продажных холуев» и «предателями».
Родственники Артеменко заявили, что после комментария Навального ветерану стало плохо и у него диагностировали «ишемическую болезнь сердца на нервной почве». Сегодня на заседании суда Артеменко рассказал, что служил в армии, участвовал в партизанском движении и был ранен, и потребовал публичных извинений от Навального.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Комментарии
Происшествия , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
Luxury-автомобиль за десятки миллионов рублей сгорел в Сочи
00:49
Luxury-автомобиль за десятки миллионов рублей сгорел в Сочи
Происшествия Пожары
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
00:47
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение