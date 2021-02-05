Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Оскорбленному Навальным ветерану вызвали скорую помощь 

РИА Новости 1 час назад
Заседание Бабушкинского суда, рассматривающего дело о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, прервали по просьбе потерпевшего, передает корреспондент РИА Новости.
Артеменко стало плохо, ему вызвали домой скорую. Ветеран участвовал в слушаниях по видеосвязи.
Он отказался продолжать допрос по состоянию здоровья. До этого он потребовал от Навального извинений.

"Получил ранение, участвовал в партизанском движении. Служил в армии. В июле на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины — и это меня очень огорчило. Я буду защищать свою честь. Хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной", — сказал Артеменко.

До этого заслушивалась позиция стороны защиты. Навальный заявил, что вину не признает.
Ветеран потребовал публичных извинений от Навального
Его адвокат Вадим Кобзев отметил, что высказывания подзащитного в адрес ветерана — это "оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма", а также проведенная по заказу защиты лингвистическая экспертиза. Она показала, что в рассматриваемых комментариях содержится "негативная информация о людях, читающих фразы Конституции, в том числе об Артеменко", но нет клеветы.
В обвинении же утверждается, что Навальный намеренно оклеветал потерпевшего. Его защита считает преследование политически мотивированным.
Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию.
В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.
По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии 403
Происшествия , Видео , Вадим Кобзев , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
Luxury-автомобиль за десятки миллионов рублей сгорел в Сочи
00:49
Luxury-автомобиль за десятки миллионов рублей сгорел в Сочи
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение