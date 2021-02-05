Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей

Жительница Екатеринбурга привезла под окно врио мэра города Алексея Орлова гроб с телом своей умершей родственницы. Видео инцидента публикует Telegram-канал URA.RU. На кадрах женщина заявляет, что группа «черных похоронщиков» препятствует ей захоронить свою мать на Восточном кладбище.
При проведении похорон 3 февраля в могиле было обнаружен гроб с останками неизвестного человека. Дочь усопшей утверждает, что после изъятия костей представители Следственного комитета дали разрешение на захоронение тела матери. Однако женщине предложили упокоить родительницу в могиле отца и запросили за это 120 тысяч рублей. Екатеринбурженку такие условия не устроили, она требует захоронить свою мать бесплатно.