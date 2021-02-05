Суд назначил «дочке» «Норникеля» 146 млрд рублей штрафа за разлив топлива в Норильске

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"Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства — 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать", — огласила решение Варыгина.

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