В Новосибирске глыба льда упала с девятого этажа на авто с людьми 

Глыба льда сорвалась с козырька балкона на девятом этаже и рухнула на крышу авто, припаркованного у жилого дома, сообщает РИА Новости. Инцидент попал на видео.

Ролик был опубликован в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На видео запечатлен подъезд жилого дома и стоящий рядом автомобиль Honda Fit. Внезапно на крышу и капот машины обрушивается глыба льда. Из автомобиля выбегает человек, в это время сверху продолжают сыпаться пласты снега.

«Огромные куски льда сошли с самодельной крыши балкона на девятом этаже», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Инцидент произошел у дома №13 по улице Телевизионной. Очевидцы отметили, что в машине сидела молодая пара, которая по роковой случайности именно в этот день купила машину.

Председатель правления ТСЖ "Телевизионный квартал" Владимир Вахрушев отметил, что молодой человек и девушка не получили серьезных травм, медики впоследствии диагностировали у них «ушибы мягких тканей». Он также подтвердил, что снег со льдом сошли с козырька самодельного балкона. Хозяев квартиры в настоящее время ищут полицейские.