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В Новосибирске глыба льда упала с девятого этажа на авто с людьми 

Павел Тиунов 1 час назад
В Новосибирске глыба льда упала с девятого этажа на авто с людьми
Фото: РИА Новости
Глыба льда сорвалась с козырька балкона на девятом этаже и рухнула на крышу авто, припаркованного у жилого дома, сообщает РИА Новости. Инцидент попал на видео.
Ролик был опубликован в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На видео запечатлен подъезд жилого дома и стоящий рядом автомобиль Honda Fit. Внезапно на крышу и капот машины обрушивается глыба льда. Из автомобиля выбегает человек, в это время сверху продолжают сыпаться пласты снега.

«Огромные куски льда сошли с самодельной крыши балкона на девятом этаже», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Инцидент произошел у дома №13 по улице Телевизионной. Очевидцы отметили, что в машине сидела молодая пара, которая по роковой случайности именно в этот день купила машину.
Председатель правления ТСЖ "Телевизионный квартал" Владимир Вахрушев отметил, что молодой человек и девушка не получили серьезных травм, медики впоследствии диагностировали у них «ушибы мягких тканей». Он также подтвердил, что снег со льдом сошли с козырька самодельного балкона. Хозяев квартиры в настоящее время ищут полицейские.
Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Владивостока едва не погиб в тот момент, когда на его автомобиль сверху свалилась бетонная плита. Инцидент попал на видео. Запись опубликована в сообществе «Владивосток» в социальной сети «ВКонтакте». В ролике видно, как автомобилист очищает от снега свою припаркованную у дома машину. В какой-то момент на него сверху начинает что-то сыпаться. Мужчина поднимает голову вверх и в одно мгновение отскакивает от машины. В этот момент на крышу авто сваливается бетонная плита. В сообщении под видео говорится, что инцидент произошел на улице Нейбута возле дома №34. Никто не пострадал. Автомобиль восстановлению не подлежит.
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Происшествия , РИА Новости
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