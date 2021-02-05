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Москва

Фельдшер свернул шею пациенту 

Артём Кульша 1 час назад
В Петербурге задержали свернувшего шею пациенту фельдшера
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге фельдшер свернул шею пациенту. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Некоторое время назад 38-летний фельдшер скорой помощи приехал на вызов к 43-летнему мужчине, у которого произошел психический приступ. Он применил по отношению к нему силу в попытке успокоить и намеренно свернул ему шею. После этого пациент скончался. Эксперты признали причиной его смерти травму, полученную в результате действий медицинского работника.
В отношении фельдшера было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (наказывается лишением свободы на срок вплоть до 15 лет). С него была взята подписка о невыезде.
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», 52-летний житель Москвы в ходе распития алкогольных напитков в строительной бытовке нанес 46-летнему мужчине удар ножом в сердце. Потерпевший самостоятельно пришел в близлежащий магазин. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Та госпитализировала пострадавшего в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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