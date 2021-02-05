Актриса Олеся Железняк стала жертвой мошенников

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Актриса Олеся Железняк («Ландыш серебристый», «Моя прекрасная няня», «Сваты») обратилась в полицию из-за кражи денег с ее банковской карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Желязняк рассказала, что утром 2 февраля с ее карты пропали 50 тысяч рублей. По мнению актрисы, она стала жертвой банковских мошенников.

Желязняк заявила, что свои персональные данные никому не предоставляла. Полиция начала проверку по ее заявлению.

Как сообщал «Рамблер», ранее несколько артистов пожаловались на кражу денег с банковских карт.

Актер «Ленкома» Алексей Жеребцов рассказал, что мошенник действовал по классической схеме: представился сотрудником банка, вошел в доверие и выведал реквизиты и защитные коды. После этого звонка со счета актера пропали 165 тысяч рублей.