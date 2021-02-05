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Москва

Мошенники обокрали звезду «Моей прекрасной няни» 

Мария Иванова 31 минуту назад
Актриса Олеся Железняк стала жертвой мошенников
Фото: Instagram
Актриса Олеся Железняк («Ландыш серебристый», «Моя прекрасная няня», «Сваты») обратилась в полицию из-за кражи денег с ее банковской карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Желязняк рассказала, что утром 2 февраля с ее карты пропали 50 тысяч рублей. По мнению актрисы, она стала жертвой банковских мошенников.
Желязняк заявила, что свои персональные данные никому не предоставляла. Полиция начала проверку по ее заявлению.
Как сообщал «Рамблер», ранее несколько артистов пожаловались на кражу денег с банковских карт.
Актер «Ленкома» Алексей Жеребцов рассказал, что мошенник действовал по классической схеме: представился сотрудником банка, вошел в доверие и выведал реквизиты и защитные коды. После этого звонка со счета актера пропали 165 тысяч рублей.
У актрисы Марии Бердинских мошенники похитили около 80 тысяч рублей. Преступник позвонил Бердинских, представился сотрудником банка и рассказал, что некто пытается вывести с ее счета деньги. Актриса заявила, что никаких переводов не совершала, и согласилась выполнить указания собеседника, чтобы «остановить операцию».
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Комментарии
Происшествия , Мария Бердинских , Алексей Жеребцов , Олеся Железняк
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