80-летняя бухгалтер украла 8 миллионов 

80-летняя жительница Краснодара похитила восемь миллионов рублей со счета компании, в которой работает бухгалтером. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Некоторое время назад 52-летний индивидуальный предприниматель обратился с заявлением в полицию. В нем он сообщил, что с банковского счета его фирмы исчезли восемь миллионов рублей. По данному факту было инициировано проведение проверки. В ходе нее полицейские установили, что деньги украла 80-летняя главная бухгалтер ИП.

Она была задержана. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (наказывается вплоть до лишения свободы на 10 лет). С женщины была взята подписка о невыезде. До сих пор она ни разу не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности.