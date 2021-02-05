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80-летняя бухгалтер украла 8 миллионов 

Артём Кульша 33 минуты назад
80-летняя бухгалтер украла 8 миллионов
Фото: Reuters
80-летняя жительница Краснодара похитила восемь миллионов рублей со счета компании, в которой работает бухгалтером. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Некоторое время назад 52-летний индивидуальный предприниматель обратился с заявлением в полицию. В нем он сообщил, что с банковского счета его фирмы исчезли восемь миллионов рублей. По данному факту было инициировано проведение проверки. В ходе нее полицейские установили, что деньги украла 80-летняя главная бухгалтер ИП.
Она была задержана. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (наказывается вплоть до лишения свободы на 10 лет). С женщины была взята подписка о невыезде. До сих пор она ни разу не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности.

« (По уголовному делу. — Прим. ред.) проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — сообщил «Комсомольской правде» собеседник в правоохранительных органах.

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Происшествия , МВД , Комсомольская правда
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