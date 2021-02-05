Сноубордист застрял в 15-метровой трещине на Эльбрусе 

Любитель экстремального спорта, спускаясь по склону Эльбруса, угодил в ледяной разлом глубиной 15 метров, сообщает Interfax. Мужчину спас сноуборд, бортами которого он зацепился за края расщелины.

На помощь спортсмену пришли спасатели «Курорта Эльбрус», в Instagram-аккаунте которого появилось видео с места событий. В ролике видно самого сноубордиста, которого вытащили из ледяной трещины, а также глубина расщелины.

«Не катайтесь вне трасс без гидов и даже по чьим-либо следам!» — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Журналисты, связавшись с директором курорта, выяснили, что инцидент произошел на высоте около 3,5 тысячи метров. Оказалось, что спортсмен осознанно выехал за пределы проложенной трассы без инструктора. Он фактически попал на ледник, где трещины и провалы — не редкость. По счастливой случайности сноубордист не пострадал.