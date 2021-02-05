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Шеф-повар едва не сгорел заживо в московском ресторане 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
Шеф-повар едва не сгорел заживо в московском ресторане
Фото: ТАСС
Шеф-повар одного из московских ресторанов едва не погиб на рабочем месте, подпалив свой халат. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел в ресторане «Сиеста».
Повар склонился к работающему духовому шкафу, огонь сначала распространился по его халату, а потом перекинулся на голову. Потушить пламя помогли коллеги пострадавшего.
39-летний мужчина получил ожоги 20% поверхности тела, лица, шеи и грудной клетки и был доставлен в институт Склифосовского. Проводится проверка, сообщает телеканал.
«Рамблер» писал, что ранее во время приготовления свекольных чипсов в ресторане «Засека», который являлся одной из визитных карточек Перми, вспыхнули отложения масла и жира в давно не чищенном коробе вентканала. В итоге здание выгорело дотла.
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Происшествия , РЕН ТВ
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