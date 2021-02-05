Шеф-повар едва не сгорел заживо в московском ресторане 

Шеф-повар одного из московских ресторанов едва не погиб на рабочем месте, подпалив свой халат. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел в ресторане «Сиеста».

Повар склонился к работающему духовому шкафу, огонь сначала распространился по его халату, а потом перекинулся на голову. Потушить пламя помогли коллеги пострадавшего.

39-летний мужчина получил ожоги 20% поверхности тела, лица, шеи и грудной клетки и был доставлен в институт Склифосовского. Проводится проверка, сообщает телеканал.

«Рамблер» писал, что ранее во время приготовления свекольных чипсов в ресторане «Засека», который являлся одной из визитных карточек Перми, вспыхнули отложения масла и жира в давно не чищенном коробе вентканала. В итоге здание выгорело дотла.