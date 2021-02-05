Школьник из Сургута попал в больницу после урока плавания

Несовершеннолетний житель Сургута не смог самостоятельно выплыть из воды во время урока в местной школе.

Педагоги и медицинский работник, увидев происходящее, бросились на помощь к ребенку. Они оказали ему первую помощь до приезда скорой, которая доставила его в больницу, передают местные СМИ. Мальчика положили в реанимационное отделение медицинского учреждения, сейчас его здоровью ничего не угрожает, передают СМИ.

Позднее стало известно о том, что обоих учителей физкультуры задержали после возбуждения уголовных дел по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан", а также по ст. 293 УК РФ "Халатность".