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Школьника из Сургута госпитализировали после урока плавания 

Слово и Дело 52 минуты назад
Школьник из Сургута попал в больницу после урока плавания
Фото: Пресс-служба администрации Архангельска
Несовершеннолетний житель Сургута не смог самостоятельно выплыть из воды во время урока в местной школе.
Педагоги и медицинский работник, увидев происходящее, бросились на помощь к ребенку. Они оказали ему первую помощь до приезда скорой, которая доставила его в больницу, передают местные СМИ. Мальчика положили в реанимационное отделение медицинского учреждения, сейчас его здоровью ничего не угрожает, передают СМИ.
Позднее стало известно о том, что обоих учителей физкультуры задержали после возбуждения уголовных дел по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан", а также по ст. 293 УК РФ "Халатность".
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Происшествия , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
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