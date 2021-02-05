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Москва

Жильцов дома на юго-востоке Москвы эвакуируют после хлопка газовоздушной смеси 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Жильцов дома в Москве эвакуируют из-за хлопка газовоздушной смеси
Фото: РИА Новости
Около 30 человек эвакуировали из жилого дома на юго-востоке Москвы после хлопка газовоздушной смеси в пятницу, 5 февраля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
По предварительным данным, хлопок газа произошел в одной из квартир дома, расположенного на улице Полбина. Как уточнил собеседник агентства, разрушений у здания не зафиксировано. Согласно информации пресс-службы московского главка МЧС, общая площадь пожара в квартире на девятом этаже дома составила 30 квадратных метров.
К настоящему времени огонь удалось ликвидировать, данных о пострадавших нет. Все эвакуированные жильцы пока находятся в соседних подъездах дома.
В конце января сообщалось, что взрыв газо-воздушной смеси произошел в московском кафе.
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