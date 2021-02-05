В Дагестане 30 школьников обратились в больницу с отравлением

"По версии следствия, 4 февраля 2021 года в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождающимися диареей и повышением температуры тела. Всем поступившим детям оказана необходимая медицинская помощь. Кроме этого, с 1 по 4 февраля 2021 года в больницу с аналогичными симптомами обратились еще 23 ученика указанной школы", — рассказали в пресс-службе.