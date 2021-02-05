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В Дагестане 30 школьников обратились в больницу с пищевым отравлением 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
В Дагестане 30 школьников обратились в больницу с отравлением
Фото: РИА Новости
Тридцать учеников одной из школ в Дагестане обратились к медикам с симптомами пищевого отравления, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского следственного управления СК.

"По версии следствия, 4 февраля 2021 года в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождающимися диареей и повышением температуры тела. Всем поступившим детям оказана необходимая медицинская помощь. Кроме этого, с 1 по 4 февраля 2021 года в больницу с аналогичными симптомами обратились еще 23 ученика указанной школы", — рассказали в пресс-службе.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. "С участием специалистов Роспотребнадзора республики изъяты образцы воды и пищи из столовой школы для последующего экспертного исследования", — добавил представитель следствия.
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Руководитель пресс-службы администрации Хунзахского района Камиль Гусейнов отметил, что подача воды в село Арани ограничена.

"В настоящее время подача воды в село ограничено. Организован подвоз воды. Кроме того, медиками проводится подворный обход", — сказал собеседник агентства.

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Комментарии
Происшествия , СКР , Роспотребнадзор , Махачкала , Республика Дагестан
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