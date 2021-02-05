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Москва

Сайт Росгвардии подвергся DDos-атаке из-за границы 

Павел Тиунов 1 час назад
Сайт Росгвардии подвергся DDos-атаке из-за границы
Фото: depositphotos.com
Сайт Росгвардии подвергся DDoS-атаке, сообщает РИА Новости. Силовики успешно отразили нападение хакеров.
Инцидент произошел в ночь на 5 февраля. На протяжении трех часов сайт Росгвардии испытывали на прочность с помощью массированной DDoS-атаки, пытаясь довести его вычислительную систему до отказа. Представители ведомства выяснили, что нападение было совершено с серверов, расположенных в европейских странах. Программистам Росгвардии удалось справиться с «негативным воздействием» на сайт и сохранить его работоспособность.
Хакеры стали взламывать системы российских больниц
Аналогичные атаки злоумышленники уже предпринимали 23 и 31января 2021 года.
Хакеры периодически предпринимают попытку сорвать работу сайтов госслужб. Например, в июле прошлого года, как сообщал «Рамблер», массированной DDoS-атаке подвергся официальный портал ЕГЭ, на котором можно узнать результаты. Для этого выпускнику необходимо указать фамилию, имя, отчество, регион, код регистрации или номер документа без серии и дать согласие на обработку персональных данных. В пике мощность DDoS-атаки составляла шесть гигабитов в секунду. Она была успешно отбита, работоспособность и доступность портала не прерывались.
В июне 2019 года произошла DDoS-атака на call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В результате сбой произошел в работе приложения «Москва Путину». Специалисты тогда отметили, что действовали хакеры с территории Украины.
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Комментарии 1
Происшествия , Владимир Путин , РИА Новости
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