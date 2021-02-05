Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»

Сыктывкаре школьницы избили работницу «Пятерочки». Запечатленное на камеру видео происшествия публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

По данным источника, девочек обидело высказывание сотрудницы супермаркета. Якобы та назвала юных посетительниц торгового заведения малолетками. Подростки напали на взрослую женщину, повалили ее на пол и били с остервенением до тех пор, пока одна из очевидиц происшествия не попросила мальчиков оттащить дерущихся школьниц от их жертвы.