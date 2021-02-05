Сайт Росгвардии подвергся DDoS-атаке из-за границы

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Официальный сайт Росгвардии (rosguard.gov.ru) подвергся массированной DDoS-атаке из-за границы в ночь на пятницу, 5 февраля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что атака длилась три часа.

По данным пресс-службы, это не первое хакерское нападение на сайт Росгвардии извне.

Ранее DDoS-атаки удалось отразить 23 и 31 января текущего года, проводились они с территории ряда стран Европейского союза