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Москва

Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке из-за границы 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Сайт Росгвардии подвергся DDoS-атаке из-за границы
Фото: РИА Новости
Официальный сайт Росгвардии (rosguard.gov.ru) подвергся массированной DDoS-атаке из-за границы в ночь на пятницу, 5 февраля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что атака длилась три часа.
По данным пресс-службы, это не первое хакерское нападение на сайт Росгвардии извне.
Ранее DDoS-атаки удалось отразить 23 и 31 января текущего года, проводились они с территории ряда стран Европейского союза.
Ранее сообщалось, что ФСБ зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в России.
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Происшествия , ФСБ , ЕС , Москва
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