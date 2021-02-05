В МХТ имени Чехова найден мертвый мужчина 

Тело мертвого человека в раздевалке театра нашел один из сотрудников, сообщает РЕН ТВ. Полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии.

Известно, что скончался 60-летний мужчина. Его рано утром обнаружил работник театра, который заглянул в раздевалку по приходу на службу. Труп был расположен в сидячем положении на кушетке. Полицейские, прибывшие на место происшествия, следов насилия на теле не обнаружили. В настоящее время они устанавливают личность умершего. Эксперты выясняют причину смерти.

В здании Большого театра в прошлом году, как сообщал «Рамблер», также находили тело мертвого человека. Скоропостижно скончался уборщик. 1 декабря мужчина 1992 года рождения пришел на работу и пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники театра вызвали ему врача. Медик диагностировала у уборщика тахикардию, дала ему лекарства. Мужчину оставили одного в комнате отдыха. Спустя некоторое время сотрудника театра нашли мертвым.

В здании клуба «Союз контактного спорта Кутузовский» ранее найдено тело его директора Алексея Кубарева. Труп располагался на диване, а на рядом стоящем столике лежала пластиковая карта и остатки неизвестного вещества в виде белого порошка. Причина смерти — острая сердечная недостаточность.