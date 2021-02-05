Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем

Новосибирске несколько ледяных глыб рухнуло на новый автомобиль, припаркованный у жилого дома. В этот момент в легковушке находился водитель. Происшествие попало на видео, запись публикует телеканал «НТВ».

На кадрах запечатлено, как сначала мимо транспортного средства проходит женщина с ребенком, и через минуту на него летят две огромные ледышки. Мужчина моментально выскочил из салона автомобиля. По счастливой случайности никто не пострадал.