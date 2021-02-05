В Перми на химзаводе произошел выброс хлора

Все новости на карте

Перми утром 5 февраля на местном химическом предприятии, расположенном в Кировском районе, произошёл выброс хлора. Причиной стала разгерметизация емкости с химвеществом на открытой площадке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности региона.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, эвакуированы 53 работника завода. Пострадавших нет. Угроза населению отсутствует.

К ликвидации последствий ЧП привлекали 67 человек и 18 единиц техники. Силами пожарных и спасателей проведено осаждение химического вещества (хлора).