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В Перми на химзаводе произошёл выброс хлора 

ИА Regnum 42 минуты назад
В Перми на химзаводе произошел выброс хлора
Фото: ТАСС
В Перми утром 5 февраля на местном химическом предприятии, расположенном в Кировском районе, произошёл выброс хлора. Причиной стала разгерметизация емкости с химвеществом на открытой площадке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности региона.
По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, эвакуированы 53 работника завода. Пострадавших нет. Угроза населению отсутствует.
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К ликвидации последствий ЧП привлекали 67 человек и 18 единиц техники. Силами пожарных и спасателей проведено осаждение химического вещества (хлора).
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Происшествия , ИА REGNUM , Пермский Край , Пермь
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