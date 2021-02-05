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Москва

Ребенок получил ожог глаза в театре в центре Москвы 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Ребенок получил ожог глаза в театре в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку по факту ослепления лазером 12-летнего ребенка в театре в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от женщины, что на следующий день после посещения театра на Тверском бульваре ее 12-летний сын ослеп на один глаз. Она пояснила, что во время спектакля неизвестная женщина светила в него лазером", — сказал собеседник агентства.

В больнице мальчику поставили предварительный диагноз "лучевой ожог глаз". Полиция проводит проверку по данному факту.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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