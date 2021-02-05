Американец жестоко расправился с соседями из-за снега на участке

Трагедией закончился конфликт соседей в городе Плейнс на северо-востоке Пенсильвании в США , сообщает Washington Post . Утром 1 февраля в полицию поступил вызов с сообщением о стрельбе на одной из улиц.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили на дороге возле одного из домов трупы мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Когда полицейские попытались проникнуть в дом предполагаемого убийцы, внутри раздался еще один выстрел.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что супруги Джеймс и Лиза Гой (50 и 48 лет) часто ругались с соседом, 47-летним Джеффри Спейдом: якобы тот сбрасывал весь снег на их участок. Однако в полицию по этому вопросу никто из них не обращался.

Утром 1 февраля Джеффри Спейд вооружился пистолетом и отправился на очередной "разговор" с соседями. В ходе конфликта он расстрелял семейную пару. Когда у мужчины закончились патроны, он вернулся в дом, взял ружье и еще несколько раз выстрелил в Джеймса и Лизу. Выяснилось, что всего было сделано около 20 выстрелов. Пострадавшие скончались на месте.

Когда на место происшествия приехала полиция и попыталась проникнуть в дом Спейда, тот покончил с собой.

"Это очень тихая улица, у нас никогда не происходило здесь ничего подобного", — прокомментировал ситуацию Дейл Бинкер, начальник полиции города Плейнс.

Точная причина этого тройного убийства пока не установлена. Спейд никогда не привлекал внимания полиции. Единственное упоминание о нем в документах местного стража порядка — мелкое нарушение ПДД несколько лет назад. У супругов Гой остался 15-летний сын, который пока находится у бабушки и дедушки.