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Мужчина жестоко расправился с соседями из-за снега на своем участке 

Экспресс газета 2 часа назад
Американец жестоко расправился с соседями из-за снега на участке
Фото: Экспресс газета
Трагедией закончился конфликт соседей в городе Плейнс на северо-востоке Пенсильвании в США, сообщает Washington Post. Утром 1 февраля в полицию поступил вызов с сообщением о стрельбе на одной из улиц.
Прибывшие на место стражи порядка обнаружили на дороге возле одного из домов трупы мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Когда полицейские попытались проникнуть в дом предполагаемого убийцы, внутри раздался еще один выстрел.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что супруги Джеймс и Лиза Гой (50 и 48 лет) часто ругались с соседом, 47-летним Джеффри Спейдом: якобы тот сбрасывал весь снег на их участок. Однако в полицию по этому вопросу никто из них не обращался.
Утром 1 февраля Джеффри Спейд вооружился пистолетом и отправился на очередной "разговор" с соседями. В ходе конфликта он расстрелял семейную пару. Когда у мужчины закончились патроны, он вернулся в дом, взял ружье и еще несколько раз выстрелил в Джеймса и Лизу. Выяснилось, что всего было сделано около 20 выстрелов. Пострадавшие скончались на месте.
Когда на место происшествия приехала полиция и попыталась проникнуть в дом Спейда, тот покончил с собой.
"Это очень тихая улица, у нас никогда не происходило здесь ничего подобного", — прокомментировал ситуацию Дейл Бинкер, начальник полиции города Плейнс.
Точная причина этого тройного убийства пока не установлена. Спейд никогда не привлекал внимания полиции. Единственное упоминание о нем в документах местного стража порядка — мелкое нарушение ПДД несколько лет назад. У супругов Гой остался 15-летний сын, который пока находится у бабушки и дедушки.
Ранее "Экспресс газета" сообщала о семейном конфликте в России, который привел к гибели пожилой женщины. Мужчина из города Пушкино Московской области задушил собственную тещу за то, что та оттаскала его за уши. По словам обвиняемого, последние десять лет пенсионерка вела себя агрессивно, оскорбляла и терроризировала всю семью — жену мужчины, его самого и их сына-инвалида.
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Происшествия , Washington Post , Экспресс-газета , США
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