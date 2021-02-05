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Похоронившую 11 мужей россиянку осудят за мошенничество 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Похоронившую 11 мужей россиянку осудят за мошенничество
Фото: Reuters
Мужья «черной вдовы» в Краснодарском крае умирали после того, как заключали с ней брак и переписывали на нее и ее дочерей имущество. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
По данным следствия, 53-летняя женщина вместе с дочерьми подыскивала одиноких мужчин или женщин, в том числе злоупотребляющих спиртным. Искать помогала и риелтор из Новокубанска.
После чего обвиняемая выходила замуж за мужчин, а ее дочери убеждали жертв оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу имущества. В итоге им удалось стать владельцами земельных участков и домов в Армавире, Краснодаре и Сочи. Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллиона рублей.

«Установлена причастность фигурантов к 12 фактам противоправной деятельности, 11 потерпевших умерли в период с 2013 по 2019 годы», — отмечается в сообщении ведомства.

Обвиняемые арестованы. Расследование уголовного дела о мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления завершено. Дело передано в суд. Жительницам Кубани грозит до десяти лет лишения свободы.
«Рамблер» писал, что ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал о задержании в Москве черных риелторов, которые заключали с одинокими пенсионерами договоры пожизненной ренты, а потом подсыпали им в еду яд.
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Происшествия , Андрей Малахов
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