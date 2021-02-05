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Мужчина, упавший с высоты 17-го этажа на коляску с пятимесячным ребенком в Воронеже, был студентом государственного промышленно-гуманитарного колледжа, говорится в сообщении прокуратуры области.

Трагедия произошла около 17.00 в четверг в микрорайоне Шилово, возле дома №168у по улице Острогожская.

"Из 17-этажного многоквартирного жилого дома на проезжую часть упал 20-летний учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В этот момент во дворе дома гуляла женщина с детской коляской, в которой был пятимесячный мальчик. Молодой человек упал на коляску. Студент погиб на месте, младенец скончался в машине скорой помощи.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"Причины падения молодого человека устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района", — отмечает надзорное ведомство.

По данным местных СМИ, погибший малыш был единственным ребенком в семье.