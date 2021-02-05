Конфликт на рынке в Красноярске завершился стрельбой

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на рынке "Луч" в пятницу в Центральном районе Красноярска, где один из участников инцидента стрелял из охотничьего ружья, сообщили РИА Новости в краевом главке ГУМВД.
"Рынок "Луч". Поступило сообщение, что там конфликт. На место выехали наряды патрульно-постовой службы и Росгвардии. Установлено, что в ходе конфликта один из участников произвел выстрел в воздух из охотничьего оружия, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время все зачинщики конфликта задержаны, выясняются причины, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что "предположительно, конфликт связан с хозяйственной деятельностью".