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Конфликт на рынке в центре Красноярска завершился стрельбой 

РИА Новости 1 час назад
Конфликт на рынке в Красноярске завершился стрельбой
Фото: depositphotos.com
Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на рынке "Луч" в пятницу в Центральном районе Красноярска, где один из участников инцидента стрелял из охотничьего ружья, сообщили РИА Новости в краевом главке ГУМВД.

"Рынок "Луч". Поступило сообщение, что там конфликт. На место выехали наряды патрульно-постовой службы и Росгвардии. Установлено, что в ходе конфликта один из участников произвел выстрел в воздух из охотничьего оружия, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время все зачинщики конфликта задержаны, выясняются причины, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что "предположительно, конфликт связан с хозяйственной деятельностью".
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Происшествия , Росгвардия , РИА Новости
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