Конфликт на рынке в Красноярске завершился стрельбой

"Рынок "Луч". Поступило сообщение, что там конфликт. На место выехали наряды патрульно-постовой службы и Росгвардии. Установлено, что в ходе конфликта один из участников произвел выстрел в воздух из охотничьего оружия, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.