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Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье 

Вадим Дроздов 39 минут назад
4 февраля на одном из склонов Эльбруса спасатели МЧС нашли живым пропавшего сноубордиста из Новосибирска. Оказалось, что парень упал в 15-метровое ущелье. Экстремал пролетел 12 метров и попал в снежную подушку, что практически спасло ему жизнь. Предположительно, спортсмен отделался всего несколькими ушибами. Трагедия произошла на высоте 4600 метров над уровнем моря. Спасатели уже вытащили сноубордиста из "снежной ловушки". Видео со спасательной операцией появилось в социальных сетях. Выяснилось, что трагедия произошла из-за того, что молодые люди, приехав на горнолыжный курорт, не стали проходить регистрацию у спасателей, а сразу начали подъем. В итоге один из друзей сорвался в пропасть.
Происшествия , Видео , МЧС
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