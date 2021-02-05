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Москва

Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео 

Вадим Дроздов 49 минут назад
4 февраля в Палласовском районе Волгоградской области инспекторы ДПС устроили погоню за нарушителем закона и правил дорожного движения. Сначала правоохранители заметили автомобиль, передвигавшийся на очень большой скорости. Требование остановиться водитель проигнорировал и, напротив, ускорился и попытался сбежать, нарушая все возможные правила дорожного движения. В итоге полицейским пришлось открыть огонь по колесам, чтобы остановить потенциально опасного правонарушителя. Это помогло остановить машину, за рулем которой оказался 16-летний студент профессионального технического училища. Теперь с лихачом будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что подросток тайком взял ключи от машины своей родственницы, чтобы покатать друзей.
Происшествия , Видео , ГИБДД
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