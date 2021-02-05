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Парижские подростки избили больную раком старушку из России 

News.ru 2 часа назад
В Париже подростки избили онкобольную россиянку
Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press
В Париже арабские подростки избили пожилую россиянку, которая приехала во Францию для лечения онкологического заболевания.
По данным URA.RU, дочь женщины давно живёт во Франции, а россиянка поселилась в соседнем с ней доме. Отправившись в гости к родственнице, старушка столкнулась на улице с группой вооружённых подростков. Опасаясь за собственную безопасность, женщина решила вернуться домой, но перед этим попробовала сфотографировать группу на смартфон.
Подростки избили сверстницу ногами
Подростки заметили, что их снимают, и набросились на россиянку, избили её. Дама обратилась в полицию. Однако правоохранители не отреагировали на заявление. Подростки продолжаются собираться возле дома.
Ранее NEWS.ru писал, что в шотландской больнице неизвестный ранил медсестру холодным оружием.
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Происшествия , В мире , Париж , Франция
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