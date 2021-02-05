В Париже подростки избили онкобольную россиянку

В Париже арабские подростки избили пожилую россиянку, которая приехала во Францию для лечения онкологического заболевания.

По данным URA.RU, дочь женщины давно живёт во Франции, а россиянка поселилась в соседнем с ней доме. Отправившись в гости к родственнице, старушка столкнулась на улице с группой вооружённых подростков. Опасаясь за собственную безопасность, женщина решила вернуться домой, но перед этим попробовала сфотографировать группу на смартфон.

Подростки заметили, что их снимают, и набросились на россиянку, избили её. Дама обратилась в полицию. Однако правоохранители не отреагировали на заявление. Подростки продолжаются собираться возле дома.

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