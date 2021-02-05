Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Енота под капотом машины каршеринга сняли на видео 

Вадим Дроздов 51 минуту назад
4 февраля в Москве на стоянке аэропорта "Домодедово" енот забрался под капот одного из автомобилей столичного каршеринга. Техник, который должен был вернуть автомобиль в Москву и хотел долить незамерзающую жидкость в бачок стеклоомывателя, обнаружил под капотом зверька, который решил переждать снегопад и погреться. Сотруднику каршеринга по телефону провели консультацию в отделе сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Мужчине рекомендовали выманить зверька из-под капота с помощью "печенек". Но енот не "выманился". Тогда сотрудники каршеринга организовали до утра «дежурство» рядом с машиной, чтобы енот не попал под колеса другого автомобиля. Власти пообещали проследить за дальнейшей судьбой енота.
Происшествия , Видео , Аэропорт Домодедово
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео
00:55
Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео
Происшествия
Вживившего в лоб бриллиант рэпера сняли на видео
02:00
Вживившего в лоб бриллиант рэпера сняли на видео
Шоу-бизнес
Видео с новым рекордом по взятке в России
04:25
Видео с новым рекордом по взятке в России
Общество
Появилось видео аварии на ТЭС в Энергодаре
00:47
Появилось видео аварии на ТЭС в Энергодаре
В мире
Видео применения БЛА в Нагорном Карабахе
01:07
Видео применения БЛА в Нагорном Карабахе
Армия
Наводнение на юге Франции сняли на видео
00:37
Наводнение на юге Франции сняли на видео
В мире
Енота под капотом машины каршеринга сняли на видео
00:31
Енота под капотом машины каршеринга сняли на видео
Происшествия
Видео с места падения жильца на коляску с ребенком
00:40
Видео с места падения жильца на коляску с ребенком
Происшествия
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение