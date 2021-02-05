4 февраля в Москве на стоянке аэропорта "Домодедово" енот забрался под капот одного из автомобилей столичного каршеринга. Техник, который должен был вернуть автомобиль в Москву и хотел долить незамерзающую жидкость в бачок стеклоомывателя, обнаружил под капотом зверька, который решил переждать снегопад и погреться. Сотруднику каршеринга по телефону провели консультацию в отделе сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Мужчине рекомендовали выманить зверька из-под капота с помощью "печенек". Но енот не "выманился". Тогда сотрудники каршеринга организовали до утра «дежурство» рядом с машиной, чтобы енот не попал под колеса другого автомобиля. Власти пообещали проследить за дальнейшей судьбой енота.
Енота под капотом машины каршеринга сняли на видео
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